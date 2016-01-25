'Putin savaşın bitmesini istemez'

Frankfurter Allgemeine gazetesi, Rusya’nın Suriye iç savaşındaki

rolüne ayırdığı yorumda Kremlin’in krizin sona erdirilmesinde

samimi olmadığını yazıyor:

“Moskova, Suriye krizinde ‘ortak’ olamaz. Şimdiki Rus

yönetimiyle birlikte ‘İslam Devleti’ tehdidi karşısında ortak

strateji geliştirilebileceğini sanmak hayalcilik olur.

Rusya’nın, Suriye’ye müdahalesi, eski Sovyet cumhuriyetlerine

uyguladığı ‘yıkıcı’ politikanın devamıdır. Rusya Ukrayna

anlaşmazlığında Avrupa Birliği’ni bölmeyi denedi ama başaramadı.

Suriye’deki iç savaşın yol açtığı mülteci kriziyle bunu

başarabileceğini düşünüyor. Bu bakımdan Putin’in Suriye krizinin

bir an önce çözüme kavuşmasını samimi olarak istediği

şüphelidir. Rusya, Suriye’deki bir güçtür. Ortak değildir.”

Neue Osnabrücker gazetesi, bugün Cenevre’de başlaması

kararlaştırılmış olan Suriye barış görüşmelerini konu alan

yorumunda şu satırlara yer veriyor:

“Cenevre barış görüşmeleri daha başlamadan başarısızlığa uğrama

tehlikesiyle karşı karşıya. Taraflar bir nebze dahi taviz

vermeye yanaşmayıp sadece kendi çıkarlarını kolluyor. Bu son

olarak, Suriye’deki kendi yandaşlarını destekleyen ezeli

düşmanlar Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginlikle bir

kez daha gözler önüne serildi. Aynı zamanda Batı ile Rusya

arasındaki görüş ayrılıkları da önemli bir engel oluşturuyor.

Suriye Kürtleri yüzünden Türkiye ile ihtilafa düşülmüş olması,

Batı kanadının da anlaşamadığını gösteriyor. Dolayısıyla

karşımıza şu üzücü realite çıkıyor: Beş yıldır süren savaşa, 250

bin ölüye ve 11 milyon mülteciye rağmen ortaya barış iradesi

konamıyor. Yazıklar olsun!”

Almanya’nın mülteci politikasıyla ilgili olarak Frankfurter

Rundschau gazetesinde şu satırları okuyoruz:

“Üst sınır, sınır dışı

etme, dış sınırların güven altına

alınması: Bütün bu ‘öneriler’ mültecilerin Avrupa’ya aktığı ve

akmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor. Siyasi

sorumluların bu gerçeği örtmeye çalışması ya da ‘üstesinden

geliriz’ formülüyle geçiştirmesi kabul edilemez. Siyasi aktörler

gerçeği anlatmalı ve gerçekleşme şansı çok az da olsa çözüm

önerileri getirmek zorundadırlar. Göstermelik çözüm önerisi

refleksine kapılmak yerine gönüllü yardımcılarla birlikte işe

koyulsalar, sağ popülist ‘Almanya’nın

Alternatifi’ adlı parti

yüzde 10’luk oy oranı hayalleri kurabilir miydi?”

Doğu Almanya’nın Magdeburg kentinde yayımlanan Volksstimme

gazetesi Avrupa’nın, tek sesle konuşmadığı takdirde Schengen’i

feda etmek zorunda kalacağını yazıyor:

“Schengen bölgesindeki bazı

Avrupa Birliği ülkeleri mülteci

krizi yüzünden 2017 yılına kadar sınırlarını kontrol edecek.

Almanya’daki mültecilere dair çözüm önerileri, krize ortak çözüm

bulunmasına karşı çıkan AB ülkelerine yöneltilen tehdit olarak

algılanabilir. İkili çözümlere öncelik tanınması Şengen’i askıya

almak isteyenlerin işine gelmez. Makedonya ile Yunanistan

arasındaki sınırın mültecilerin Avrupa’ya geçmesini imkansız

hale getirecek bir şekilde kapatılmasının ne anlama geleceğinin

düşünülmesi gerekir. Bu durumda mülteci yuvasına dönüşecek olan

Yunanistan fiilen Schengen bölgesinden çıkarılmış olur. Bu da

seyahat serbestisinin ve serbest mal ve hizmet mübadelesinin

sonunun başlangıcı olur. Schengen anlaşmasının daha fazla pamuk

ipliğine bağlı kalmaması için milli sınırların tahkim edilmesine

ve ‘üst sınır’

tartışmalarına değil, mülteci krizine Avrupa’nın

ortak cevap bulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.”