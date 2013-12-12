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Dünya

Putin: Süper güç olmaya talip değiliz

Putin, yıllık konuşmasını yaptı, çalışmalarını ve 2014 planlarını anlatan Putin, 'Biz kimseye nasıl yaşayacağını öğretmiyoruz' dedi

12 Aralık 2013 19:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Anayasa’sının kabulünün 20. yılı nedeniyle Federasyon konseyinde geleneksel konuşmasını yaptı.

Putin konuşmasında, ulusal ve uluslararası konulara değindi. Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi, alt kanadı Duma ve hükümet yetkililerine hitap eden Rus lider konuşması sırasında “Biz her zaman ülkemizle onur duyduk. Ama süper güç ismine talip değiliz. Biz hiçbir zaman kimseye hamiliğimizi empoze etmiyoruz. Kimseye nasıl yaşayacağını öğretmiyoruz” diyerek ABD'ye göndermede bulundu Kafkasya'da yaşanan sorunlara ve Ukrayna'daki eylemlere değinen Putin'in konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

 

 Süper güç olmaya talip değiliz

 

Putin, "Biz her zaman ülkemizle onur duyduk. Ama süper güç ismine talip değiliz. Biz hiçbir zaman kimseye hamiliğimizi empoze etmiyoruz. Kimseye nasıl yaşayacağını öğretmiyoruz. İran ve Suriye'de yaşanan örnekler her türlü sorunun güç kullanmadan çözülebileceğini gösterdi'' dedi

 

Anayasa süreci ölü bir yapı olarak değerlendirilmemeli

 

Anayasa ile ilgili sürecin tamamlanmadığını her zaman gelişim sağlanması gerektiğini kaydeden Putin şu tespitlerde bulundu: “Hayat yerinde durmuyor. Anayasa sürecini sona ermiş ve ölü bir yapı olarak değerlendirmek doğru değil. Yasayı uygulamadan kaynaklanan ve yaşamla ilgili kısımlarda düzenlemeler yapılması mümkün, hatta gereklidir.”

 

Ukrayna'ya mesaj

 

Ukrayna'da yaşanan olaylara da değinen Putin, Kiev yönetiminin istemesi durumunda ülkesinin Ukrayna'nın entegrasyon projelerinde ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.Putin, "Rusya, Kiev'den istek gelmesi durumunda, bu ülkenin Gümrük Birliği'ne girmesi adına gerekli anlaşmaları imzalaması için gerekeni yapmaya hazır" şeklinde konuştu.Rusya'ya karşı olası dış tehditler konusunda ise, ülkesinin politik ve teknolojik her türlü hamleye karşılık verebilecek tüm gereksinimlere sahip olduğunu da söyledi.

 

Kafkaslar'daki tansiyonun nedenini doğru anlayamayabiliyoruz

 

Putin ayrıca Kafkaslarda yaşanan sorunlara değinen Putin, “Sosyo-ekonomik ve bölgesel gelişimlerle ilgili birçok problemlerimiz var. Rüşvet ve devlet kurumlarında kusurlar var. Eğitim ve kültür politikalarında da sorunlar var. Bu yüzden etnik topluluklar arasında yükselen tansiyonun nedenlerini doğru anlayamayabiliyoruz…” eleştirisi getirdi.

 

22 yıldan beri ilk kez doğal nüfus artışı gerçekleşti

 

2014’ün Rus kültür yılı olarak kutlanacağına değinen Putin, eğitim ve ileri teknoloji alanında çalışmaların yapılmasını, yerel yöneticilerin de bu konuda sorumluluk almalarını istedi. Rus lider 1991’den bu yana ilk kez ülkenin doğal nüfus artışı gerçekleştirdiğini belirtti.
Sağlık ve eğitim alanında reformlara ihtiyaç olduğuna değinen Rus lider, sanayi alanında yapılacak çalışmaların sosyal kalkınmaya yapacağı katkıyı vurguladı. Doktor ve öğretmenlerin maaşlarının artırılmasını talep eden Putin, bütçeyi zor durumda bırakacak adımların atılmasından da kaçınılmasına dikkat çekti.

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