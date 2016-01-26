T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin: Komünist ve sosyalist düşünceler hoşuma gidiyor

''Örneğin, Donbass'ı Ukrayna'ya verdiler. Bu bir saçmalık''

26 Ocak 2016 11:17

Rusya Halk Cephesi 1. Bölgelerarası Forumu'nda konuşan Putin, "Bildiğiniz gibi, 20 milyondan fazla Sovyet vatandaşı gibi ben de SSCB Komünist Partisi' üyesiydim. Üye olmakla kalmadım, SSCB Devlet Güvenlik Komitesi denilen örgütte yaklaşık 20 yıl görev yaptım" dedi. Partideyken ideal bir komünist olmadığını belirten Rus lider, "Komünist ve sosyalist düşünceler çok hoşuma giderdi ve hâlâ da gidiyor. Eğer komünizmin kurucusunun kanunlarına bakacak olursak, bu bize İncil'i hatırlatıyor. Şaka yapmıyorum, bu aslında İncil'den bir alıntı ve bu kanunlar arasında eşitlik, kardeşlik ve mutluluk gibi çok güzel düşünceler var" ifadelerini kullandı. 

 

Lenin’le ilgili sözlerine açıklık getirdi

 

Putin, sosyalist düşüncelerin SSCB'deki uygulamalarının ise bu düşüncelerin doğasından uzak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin için kullandığı "Rusya'nın altına atom bombası yerleştirdi" ifadelerine de açıklık getiren Putin, şöyle devam etti:

 

"O sözlerle Josef Stalin ve Vladimir Lenin arasında geçen SSCB'yi kurma konusundaki tartışmaya atıfta bulundum. Stalin, özerklik fikrini ortaya atmıştı. Buna göre, kurulacak devletin bölgeleri, özerklik temelinde geniş yetkilerle donatılacaktı. Lenin ise Stalin'i eleştirerek, bunun için doğru zaman olmadığını söyledi. Lenin, SSCB'nin tam eşitlik anlayışına dayanması ve birliğe katılacak ülkelerin birlikten çıkma hakkı bulunması gerektiğini savunuyordu. Bu, devletimizin bulunduğu binanın altına konmuş bir mayındır" dedi.

 

‘Donbass’ın Ukrayna’ya verilmesi saçmalık’

 

Lenin'in savunduğu bu düşünce nedeniyle SSCB'nin sınırlarının keyfi olarak belirlendiğini kaydeden Putin, "Örneğin, Donbass'ı Ukrayna'ya verdiler. Gerekçesi de, Ukrayna'da büyük sosyal destek elde etmek için ülkedeki işçi sınıfının oranını artırmaktı. Bu bir saçmalık" diye konuştu.

ETİKETLER

putinleninstalinsscbdonbassukraynaukrainekomünistsosyalist

İlgili Haberler

DiCaprio canlandırmak istediği üç Rus'u açıkladı: Putin, Lenin, Rasputin

Usta oyuncu, dönem filmi Revenant’ta hayatta kalmaya çalışan kaşif Hugh Glass’ı canlandırıyor

Putin: Sovyetler Birliği'nin çökmesinin nedeni Lenin'dir

Lenin’in ölümünün 92. yıl dönümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24