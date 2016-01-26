Putin: Komünist ve sosyalist düşünceler hoşuma gidiyor

Rusya Halk Cephesi 1. Bölgelerarası Forumu'nda konuşan Putin, "Bildiğiniz gibi, 20 milyondan fazla Sovyet vatandaşı gibi ben de SSCB Komünist Partisi' üyesiydim. Üye olmakla kalmadım, SSCB Devlet Güvenlik Komitesi denilen örgütte yaklaşık 20 yıl görev yaptım" dedi. Partideyken ideal bir komünist olmadığını belirten Rus lider, "Komünist ve sosyalist düşünceler çok hoşuma giderdi ve hâlâ da gidiyor. Eğer komünizmin kurucusunun kanunlarına bakacak olursak, bu bize İncil'i hatırlatıyor. Şaka yapmıyorum, bu aslında İncil'den bir alıntı ve bu kanunlar arasında eşitlik, kardeşlik ve mutluluk gibi çok güzel düşünceler var" ifadelerini kullandı.

Lenin’le ilgili sözlerine açıklık getirdi

Putin, sosyalist düşüncelerin SSCB'deki uygulamalarının ise bu düşüncelerin doğasından uzak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin için kullandığı "Rusya'nın altına atom bombası yerleştirdi" ifadelerine de açıklık getiren Putin, şöyle devam etti:

"O sözlerle Josef Stalin ve Vladimir Lenin arasında geçen SSCB'yi kurma konusundaki tartışmaya atıfta bulundum. Stalin, özerklik fikrini ortaya atmıştı. Buna göre, kurulacak devletin bölgeleri, özerklik temelinde geniş yetkilerle donatılacaktı. Lenin ise Stalin'i eleştirerek, bunun için doğru zaman olmadığını söyledi. Lenin, SSCB'nin tam eşitlik anlayışına dayanması ve birliğe katılacak ülkelerin birlikten çıkma hakkı bulunması gerektiğini savunuyordu. Bu, devletimizin bulunduğu binanın altına konmuş bir mayındır" dedi.

‘Donbass’ın Ukrayna’ya verilmesi saçmalık’

Lenin'in savunduğu bu düşünce nedeniyle SSCB'nin sınırlarının keyfi olarak belirlendiğini kaydeden Putin, "Örneğin, Donbass'ı Ukrayna'ya verdiler. Gerekçesi de, Ukrayna'da büyük sosyal destek elde etmek için ülkedeki işçi sınıfının oranını artırmaktı. Bu bir saçmalık" diye konuştu.