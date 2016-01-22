Putin: Sovyetler Birliği'nin çökmesinin nedeni Lenin'dir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lenin'in Rusya'nın altına atom bombası yerleştirdiğini savunarak, “Sovyetler Birliği'nin çökmesinin nedeni Lenin'dir” dedi.

Russia Today'in haberine göre, Lenin'in ölümünün 92. yılı nedeniyle Rusya Devlet Başkanlığı Bilim ve Eğitim Konseyi'nde anma toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan Putin, kendisinden önce konuşan ve Lenin'in bir düşünce akımının yöneticisi olduğunu belirten Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk'a tepki gösterdi. Putin, Lenin'in savunduğu düşüncenin SSCB'nin dağılmasına yol açtığını söyledi.

Lenin Rusya'nın altına bomba yerleştirdiğini iddia eden Putin, şöyle konuştu: “Düşünce akımını yönetmek doğru bir şey ancak bu düşüncenin doğru sonuçlara yol açması gerekir. Yani, Vladimir İlyiç'in (Lenin) yaptığı gibi değil. Lenin'in savunduğu düşünce, nihayetinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açtı. O dönemde özerklik ve benzeri birçok fikir vardı. Rusya adı verilen binanın altına atom bombası yerleştirdiler ve daha sonra Rusya sarsıldı. Onlara göre barışçıl devrime ihtiyacımız yoktu. İşte, o dönemdeki düşünce böyleydi” diye konuştu.