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DiCaprio canlandırmak istediği üç Rus'u açıkladı: Putin, Lenin, Rasputin

Usta oyuncu, dönem filmi Revenant’ta hayatta kalmaya çalışan kaşif Hugh Glass’ı canlandırıyor

17 Ocak 2016 19:15

Son olarak The Revenant'ta rol alan Leonardo DiCaprio, bir gün Putin, Lenin ve Rasputin'i canlandırmak istediğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre; Revenant filmiyle bu yıl 5. kez Oscar’a aday olan ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i bir filmde canlandırmanın ‘çok, çok, çok enteresan olacağını’ söyledi.

Yıllar önce Putin’le şahsen tanıştığını da anlatan DiCaprio, kurmuş olduğu vahşi yaşamı koruma vakfının Rusya’da Sibirya kaplanlarının koruma altına alınması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti ve “Putin’le sadece bu muhteşem hayvanların korunması konusunu görüşmüştük. Hiç siyaset konuşmadık” dedi.

Rusya tarihinin kendisini hep cezbettiğini de ifade eden DiCaprio, “Lenin de canlandırması ilginç bir karakter olurdu. Aynı zamanda Rasputin rolünü de isterdim” dedi.

Leonardo DiCaprio, 2010 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da görüşmüştü. Rusya tarihiyle ilgili daha fazla film olması gerektiğini söyleyen DiCaprio, “Çünkü Rusya tarihinde Shakespeare oyunu kalitesinde çok sayıda hikaye var. Tüm bunlar beni bir aktör olarak cezbediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce hiç Oscar ödülü kazanamayan DiCaprio, bu yıl beşinci kez Akademi ödüllerine aday gösterildi. DiCaprio, dönem filmi Revenant’ta ABD’yi bir uçtan diğer uca geçen ve zorlu doğal şartlarda hayatta kalmaya çalışan kaşif Hugh Glass’ı canlandırıyor.

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