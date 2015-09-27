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Dünya

Putin: 'Eğit-donat'ta eğitilenler, silahlarıyla IŞİD'e katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki tek meşru ordunun Beşir Esad'ın ordusu olduğunu söyledi

27 Eylül 2015 19:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 'eğit-donat programı'nı eleştirerek, eğitilen kişilerin Amerikan silahları ile IŞİD'e katıldığını ileri sürdü.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Amerikan basınına konuşan Putin, Suriye’ye legal şekilde askeri yardım sağladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, “Suriye’de varlığımıza gelince, bugün bu şunlardır: Suriye yönetimine silah sevkiyatı ve kadroların eğitimi ve Suriye halkına insani yardım. Suriye’de bugün sadece meşru olan bir ordu var. Bu da Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın ordusu.” dedi.

Putin, ABD’in 'eğit-donat' politikasını da şu sözlerle eleştirdi: “Hedef 5-6 bin savaşçının eğitilmesi kararlaştırılmıştı. Sonra bu rakam 12 bin oldu. Sonuçta toplam 60 kişiye eğitim verildiği ortaya çıktı. Eli silahlı sadece 4 veya 5 kişinin savaştığı belli oldu. Diğerleri ise ellerinde Amerikan silahlarıyla IŞİD saflarına kaçtı.”

 

'Esad'ın ordusu teröristlerle mücadele ediyor'

 

Suriye’nin isteği doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler (BM) kaide ve ilkeleri, uluslararası hukuk ve normlar bağlamında Suriye’ye askeri yardım sağladıklarına işaret eden Putin, “Bence meşru olmayan yapılanmalara askeri desteğin sağlanması, günümüz uluslararası hukuk ve BM tüzüğü ilkeleri ile bağdaşmıyor. Biz ise kesinlikle meşru hükümet kurumlarını destek veriyoruz.” diye konuştu.

Esad’a bağlı birliklerin terör örgütlerine karşı savaştığına dikkat çeken Putin, “Bazı uluslararası partnerimizin söylemlerine göre, muhalefet Esad’a karşı mücadele ediyor. İşin gerçeğinde ise Esad’ın ordusu terörist örgütlerine karşı savaşıyor.” ifadelerini kullandı.

 

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