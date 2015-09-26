Avustralya: Esad çözümün parçası



Avustralya'nın yeni hükümeti, Suriye politikasında değişiklik mesajı verdi. Yeni Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Suriye'de en makul çözümün, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da dahil olacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulması olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını belirtti. Bakan, "Weekend Australien" gazetesine yaptığı açıklamada, BM buluşmasında giderek daha fazla ülkenin bu görüşü paylaştığını fark ettiğini belirtti. Avustralya, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonda yer alan ülkelerden biri.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de kısa bir süre önce Esad ile diyalog kurulması gerektiğini söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Esad'lı geçiş dönemi olabilir" demişti.

Rusya uzun bir süredir Esad'ın da Suriye'deki barış görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak Batılı ülkeler bunu reddediyordu.