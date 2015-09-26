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Dünya

Putin: Hedefimiz Suriye'de Esad yönetimini kurtarmak

'Suriye krizi için başka bir çözüm yok'

26 Eylül 2015 12:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Beşşar Esad hükümetine desteğini yineledi ve "Suriye'de krizin, hükümeti güçlendirmekten başka çözümü yok" ifadesini kullandı.

Sputniknews.com'da yer alan habere göre, ABD'de yayın yapan CBS televizoynuna verdiği röportajda Suriye'nin geleceği hakkındaki bir soruya yanıt veren Rusya lideri, "Doğru, aynen öyle. Esad'ın başında bulunduğu Şam yönetimini kurtarmak hedeflerimizden biri" diye konuştu.

Meşru yönetimleri devirmenin sonuçlarını Libya ve Irak'ta gördüklerini, bu ülkelerdeki tüm devlet yapılarının çöktüğünü hatırlatan Putin, "Devlet yönetimlerini güçlendirmeli ve terörle mücadelede destek vermeliyiz. Suriye krizi için başka bir çözüm yok. Şam yönetimine, muhalefetle reformlar konusunda diyaloga geçmesi için çağrı yapnalıyız" dedi.

Vladimir Putin, Esad'ın gitmesini isteyenlerin Suriye halkına başvurması gerektiğini, Suriye'yi yönetecek kişiye ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

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