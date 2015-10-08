Putin: Bölgedeki durumu daha iyi bildiklerini düşünüyorlarsa, bize vurulması gereken hedefleri iletebilirler

Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine düzenlediği operasyonun başarıyla sürdüğünü açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye bir mesaj göndererek, "Eğer bölgedeki durumu daha iyi bildiklerini düşünüyorlarsa, bize vurulması gereken hedefleri iletebilirler. Bunları değerlendiririz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile düzenlediği toplantıda konuşan Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'de 30 Eylül'den bu yana sürdürdüğü önleyici hava operasyonunun başarıyla ilerlediğini açıkladı. Diğer ülkelerin Moskova'ya Suriye'de vurulması gerektiğini düşündükleri hedefleri iletebileceğini söyleyen Putin, "Eğer bölgedeki durumu daha iyi bildiklerini düşünüyorlarsa, bize vurulması gereken hedefleri iletebilirler. Bunları değerlendiririz. Zira (ABD öncülüğündeki koalisyon) bir yılı aşkın süredir Suriye topraklarında faaliyet gösteriyor. Üstelik hukuka aykırı olarak" diye konuştu.

IŞİD hedeflerinin Hazar Denizi'ndeki Rus gemileri tarafından da vurulduğunu ve tüm hedeflerin yok edildiğini açıklayan Putin, ilerleyen süreçte ise Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye ordusuyla koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. Rus lider, “Operasyonun nasıl devam edeceğine gelirsek, daha önce de anlaştığımız gibi, Rus Hava Kuvvetleri, karada Suriye ordusu ile koordinasyon içinde çalışacak ve Suriye ordusunun taarruzlarını havadan etkin biçimde destekleyecek” dedi.

Rusya ve ÖSO birlikte hareket edebilir

Rusya Devlet Başkanı, ayrıca Suriye ordusu ile muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) IŞİD’e karşı birlikte hareket etmesi önerisine destek verdi: “Bu tarz çatımalar, siyasi sorunların çözümüyle noktalanmalı. Son Paris ziyaretimde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ilginç bir fikir gündeme getirdi. Suriye’de hükümet güçleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun IŞİD’e karşı birlik yapmasını denemeyi önerdi. Gerçi Özgür Suriye Ordusu şu an nerede ve kim tarafından yönetiliyor, halen bilmiyoruz.”

Rus Hava Kuvvetleri'nin eylemlerini, karada IŞİD'le mücadele eden Suriye ordusu ile koordinasyon içinde yürütmesi gerektiğinin altını çizen Putin, operasyonda görev alan kadın pilotlara da teşekkür etti.