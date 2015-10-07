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Türkiye Rusya'ya ortak çalışma grubu kurulmasını mı teklif etti?

Rus Interfax haber ajansı, Türkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları sırasında koordinasyonun sağlanması için böyle bir teklifte bulunduğunu iddia etti

07 Ekim 2015 00:55

Rus jetlerinin hava sahasını iki kez ihlal ettiğini açıklayan Türkiye'nin, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları sırasında koordinasyonu sağlamak için, Moskova'ya ortak çalışma grubu kurulmasını teklif ettiği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Antonov da bugün yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın farklı çalışma grupları oluşturmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan temsilcileri Moskova’da görmekten memnun olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün servis ettiği, Rus Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Türkiye, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları sırasında koordinasyonu sağlamak için, Moskova'ya ortak çalışma grubu kurulmasını teklif etti.

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