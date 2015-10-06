Erdoğan: Rusya dostunu kaybederse çok şey kaybeder; bize yapılan saldırı NATO'ya yapılmış demektir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin olarak, "Bunu kabellenmek Türkiye'ye yakışmaz. Rusya dostunu kaybederse çok şey kaybeder. Bize yapılan saldırı NATO'ya yapılmış demektir" dedi.

NATO da "İhlalin kaza sonucu olmadığı görünüyor" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, "Benim teröristim iyi, seninki kötü olmaz. Bakınız El Nusra terör örgütü, DAİŞ’le savaşıyor diye iyi deniyor mu? Ama PYD/PKK savaşıyor diye iyi gösterenler var. Böyle bir yanlışlık olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüşmesinin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Osmanlı-Belçika devletleri arasında 1838'de başlatılan resmi ilişkiler o günden bugüne ilk defa bize nasip oldu. Tabii Belçika'ya resmi olarak böyle bir ziyareti ilk defa gerçekleştiriyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Kimyasal silahlar kullanılan Suriye'de kapılarımıza dayanmış insanlara gelemezsiniz diyemezdik. Şuana kadar ülkemize sığınan Suriyeliler için yaklaşık olarak 7,5 milyar dolar harcadık. Ufacık bir yavrunun Bodrum sahillerine vurmasından sonra dünyada da belirli bir hareketlenme oldu.

"Rusya, dostunu kaybederse çok şeyi kaybeder"

Suriye'deki savaşın bitmesi konusunda Esed'in gidip gitmemesi konusunda hassasiyeti olanlar var olmayanlar var. Esed'i korumaya çalışan ülkeler de var, İran ve Rusya. Esed'i korumaya çalışan Rusya'nın Suriye'de üs hazırlaması ve bizim sınırlarımızı ihlal etmesi.NATO'nun da ultimatomuyla birlikte bizim buna sabretmemiz mümkün değil. Dün ve evelsi gün istemediğimiz bazı adımlar atılmak durumda kaldı. Türkiye'ye yakışmayacağı gibi NATO'nun da kendi prensipleri dışındadır ve NATO tavrını almıştır. Türkiye yapılan saldırı NATO'ya yapılmış bir saldırıdır bunun bilinmesi lazım. Bunu kabul etmek Türkiye'ye yakışmaz. Rusya, Türkiye gibi işbirliği yapmış olduğu bir ülkeyi kaybederse çok şeyi kaybetmiş olur.

"DAEŞ'le savaşıyor diye PKK'ya iyi diyenler var"

Mülteci kriziyle ilgili Türkiye ve AB ortak çalışma konusunu görüşüyorlar Terörle mücadeleye gelince, onlarla da ortak mücadele platformu oluşturulmalıdır. El Nusra deniliyor DAEŞ'e karşı savaşıyor diye El Nusra iyi mi oluyor. DAEŞ'le savaşıyor diye PKK'ya iyi diyenler var. Kürt vatandaşlarım benim vatandaşlarım benim vatandaşlarımdır, onlara hizmet etmek bizim görevimizdir.