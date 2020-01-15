T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, başbakanlık görevi için Federal Vergi Servisi Başkanı Mişustin'i önerdi

Mişutin'in görevi kabul ettiği açıklandı

15 Ocak 2020 20:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'i, Dmitriy Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

TIKLAYIN - Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Mişustin'le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi. Mişustin'in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin'in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

1966 yılında Moskova'da doğan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

TIKLAYIN - Putin, Rusya'da doğum oranını artırmak için yeni teşvikler açıkladı

ETİKETLER

Mihail MişustinDmirtiy MedvedevVladimir PutinRusya BaşbakanıRusya Devlet BaşkanıRusyaRusya hükümet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24