Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, hükümetin istifa etti. Yeni hükümetin yapısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Federal Meclis'e yaptığı geleneksel konuşmanın ardından Başbakan Medvedev hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Putin'in konuşmasında yaptığı reform vurgusunu hatırlatan Medvedev, "Bu değişiklikler uygulandığında Putin'in söylediği gibi yalnızca Anayasa'daki birkaç maddede değişiklik anlamına gelmeyecek aynı zamanda güçler dengesinde tamamen bir değişim olacak. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu hükümeti olarak, ülkemizin başkanına gerekli tüm kararları alma fırsatı vermeliyiz ve bu şartlarda, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 117. maddesi uyarınca, mevcut kompozisyonunda istifanın doğru olduğuna inanıyorum" dedi.

Medveded, Güvenlik Konseyi'nde görev alacak

İstifanın ardından Medvedev hükümetine teşekkür eden Putin, başbakan ve kabineye yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerine devam etme çağrısı yaptı. İstifa eden başbakan Medvedev'in yeni hükümet kurulduğunda Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde görev alacağı belirtildi.