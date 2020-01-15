Putin, Rusya'da doğum oranını artırmak için yeni teşvikler açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin federal parlamentoda yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Putin'in yıllık konuşmasında ağırlık verdiği konulardan biri de ülkedeki doğum oranının artırılması oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, doğum oranını artırmak için birkaç maddeden oluşan bir plan hazırladıklarını duyuran Putin, Rusya'da kadın başına düşen 1,5 doğum oranını 4 yılda 1,7'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Putin geçen yıl aynı amaçla, kalabalık aileler için vergi muafiyeti sözü de vermişti.

Putin anne olanlara devlet tarafından maddi yardım yapılacağını duyurdu. "Annelik sermayesi" adı verilen yardım bugüne kadar sadece en az iki çocuğu olan ailelere veriliyordu. Dört çocuk annesi kadınlarsa bazı vergi muafiyetlerinden yararlanıyor.

"Rusya'nın kaderini kaç kişi olduğumuz belirleyecek"

Putin, 1990'larda doğanların bugün çocuk sahibi olabilecek yaşa geldiğini belirterek "çok zor bir demografik süreçten geçiyoruz. Rusya'nın kaderi ve tarihi görünümünü, kaç kişi olduğumuz belirleyecek" dedi.

İlk kez 2007'de ödenmeye başlanan Annelik Sermayesi yardımının toplam miktarı 7 bin 600 dolar yani yaklaşık 44 bin 700 TL. Ancak son birkaç yıldır Rusya'da da birçok endüstri toplumunda olduğu gibi doğum oranlarındaki artış durdu.

1990'larda Rusya'nın nüfusu büyük oranda düştü. O yıllardan bu yana doğrum oranlarının ve nüfusun artırılması için devlet çeşitli önlemler alıyor.