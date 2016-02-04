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Kültür-Sanat

Pussy Riot'tan yolsuzlukla suçlanan Rus başsavcı ve Putin'le ilgili video klip

Pussy Riot üyeleri daha tutuklanmış ve hapis cezası almıştı

04 Şubat 2016 22:52

Pussy Riot, yolsuzlukla suçlanan Rus başsavcıyla ve Putin'den bahsettiği video klibin şarkı sözlerinde "Ve oğlum, eğer mal mülk hakkında endişelenirsen / Putin’e sonsuza kadar sadık kal oğlum / Rusya’yı seviyorum/ Vatanseverim" yazıyor. 

Kültür Servisi'nin haberine göre, 2012 yılında Moskova’daki Kurtarıcı İsa Kilisesi’nde yaptıkları performans nedeniyle tutuklanan ve serbest bırakılmaları için başlatılan kampanya sonucu Rusya’nın uluslararası protestolarla karşılaşmasına neden olan feminist punk grubu Pussy Riot, dün yeni bir video ile tekrar gündeme geldi. Videoda, grubu 2012 yılında hapse gönderen ve şimdi yolsuzlukla suçlanan başsavcı Yuri Y. Chaika ile dalga geçiliyor. 

Chaika’ya yönelik yolsuzluk suçlamaları anti-yolsuzluk eylemcisi Aleksei A. Navalny tarafından gündeme getirildi. Navalyn, Chaika’nın oğlunun, bir başsavcı yardımcısının karısı olan Olga Lopatina ile birlikte Yunanistan’da lüks bir otele ve İsviçre’de villalara sahip olduğunu iddia ediyor. Olga Lopatina’nın eski kocasının da Rusya’nın güneyinde organize bir suç örgütü olan Tsapok çetesiyle bağlantılı olduğu biliniyor. 

Başsavcı Chaika ise suçlamaları reddediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, federal bir yetkilinin yetişkin oğlu hakkında yapılan suçlamalar hakkında yorum yapmayacaklarını ifade etti. 

Videoda görülen Nadezhda Tolokonnikova, 2012’de tutuklanan üç grup elemanından biriydi. Tolokonnikova ve grup arkadaşı Maria Alyokhina, bir yıl dokuz ay süreyle hapis yatmış Sochi’deki 2014 Kış Olimpiyatları’ndan hemen önce çıkarılan bir afla serbest bırakılmışlardı. Diğer grup elemanı Yekaterina Samutsevich de şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. 

 

Pussy Riot - Chaika

 

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