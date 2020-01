Ünlü punk grubu Pussy Riot kadınlar için müze açıyor

Rusya'da Vladimir Putin'i ve kiliseyi hedef alan gösterileri nedeniyle yargılanan ve hapis cezasına mahkum edilen Pussy Riot üyeleri Karadağ'da yalnızca kadınlar için bir müze açmaya hazırlanıyor.

Ünlü punk grubunun aktivist üyeleri önümüzdeki günlerde Karadağ’da sanat dünyasında uzun zamandır süregelen cinsiyet eşitliği konusunu ele alacak bir müze açacaklar. Grubun üyelerinden Maria Alyokhina’nın Artnet’e yaptığı açıklama göre bu müzeyi açmanın sebeplerinden biri insanların medyada veya sosyal alanlarda fikirlerini söylemekten hapse girme tehlikesi yüzünden imtina ediyor olması.

‘Kadınlar için, kadınlar tarafından, kadınlar hakkında’ ilkesiyle kurulacak müzeye pek çok aktivist sanatçı da destek verecek. Müzede yalnızca kadınlar çalışacak, kadın küratörlerin hazırladıkları ve kadın sanatçıların işlerinin dahil edildiği sergilere yer verilecek.

Independent’da yer alan habere göre şu an New York ve Los Angeles’da bulunan galerilerde kadın sanatçıların işlerine yüzde 30 oranında yer veriliyor ve erkeklerin kazandıkları her bir dolara karşı kadın sanatçıların kazançları 71 sent. Sanatçı Micol Hebren yine Artnet’e verdiği röportajda, kadınların dünyayı görme biçimlerine karşı bir önyargı olduğunu ve bu biçimlerin yeterince ilgi ve saygı görmediğini belirtti. Erkek sanatçıların işlerinin kadınlarınkine göre daha çok para kazandırmasının altındaki sebebi de erkek sanatçıların işlerinin daha iyi olması yüzünden değil, kapitalizmin bir partiyarki haline gelmiş olmasına bağladı.

Kadın sanatçıların solo sergileri bu yıl dünyanın önde gelen müzelerinde kendilerine erkek sanatçılarınki kadar yer bulamadı. New York’taki Guggenheim Müzesi’ndeki sergilerin yalnızca yüzde 14’ü kadın sanatçıların kişisel sergileriyken, bu yüzde Tate Modern’de 25, Pompidou’da ise 16 oldu.