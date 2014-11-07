‘Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Ödülü’ Türkay Demir’in

İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü’nü “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabıyla Prof. Türkay Demir’e verdi. Ödül gerekçesinde, “Türkay Demir bu kitabıyla psikanalitik yazıların üretilebilmesinde ve psikanalitik bakış açısının tanıtılıp yaygınlaştırılmasında psikanalize değerli bir katkıda bulunmuştur” dendi.

İstanbul Fransız Kültür Derneği’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Türkay Demir, “Psikanaliz, edebiyat, toplumbilim ve felsefe hep zihinsel dünyamın köşe taşları oldular. Bu konularda okuma ve öğrenme hevesimin yanı başında da yazmak isteği yer aldı. İyi yazı yazabilmek her zaman çok istediğim ve yapabildiğimi hissedersem kendimden memnun olduğum şeylerden birisi oldu” dedi.

Prof. Demir, “Ancak böyle güzel haberleri kendisine vermeyi en çok isteyebileceğim kişiyi, sevgili oğlum Eren’i temmuz ayında yitirdim. Hayatımın her alanında olduğu gibi kitabın içinde de gizli ya da açık olarak pek çok yerde Eren’e ait izler ve işaretler vardır. (…) O nedenle huzurunuzda bu ödülü canımdan aziz oğlumun sevgili anısına ithaf etmeme müsaadenizi rica ediyorum. Eren’in anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum” dedi.

T24’te de yazıları yayımlanan Prof. Türkay Demir’in 2014 Psikanaliz Yazıları Ödülleri’ne ilişkin olarak düzenlenen törende yaptığı konuşma şöyle:

Değerli Konuklar,

İstanbul Psikanaliz Derneği Ödül Komitesi’ne kitabımı “Özgün Yapıt Başarı Ödülü”ne layık buldukları için teşekkür ederim. Ayrıca kitabın ortaya çıkmasında, tasarlanmasından başlayarak büyük katkısı ve emeği olan sevgili dostum ve kitabın editörü Ayça Gürdal Küey’e de özel olarak teşekkür etmek isterim.

Kitaptaki yazıları severek, hevesle yazmıştım. Okuyanlarınızın fark etmiş olacağı gibi kitap tutkuyla sevdiğim ve ilgilendiğim konu alanlarını birleştirme, buluşturma ve onlara kişiye özgü bir nitelik kazandırma çabalarının bir ürünüdür. Psikanaliz, edebiyat, toplumbilim ve felsefe hep zihinsel dünyamın köşe taşları oldular. Bu konularda okuma ve öğrenme hevesimin yanı başında da yazmak isteği yer aldı. İyi yazı yazabilmek her zaman çok istediğim ve yapabildiğimi hissedersem kendimden memnun olduğum şeylerden birisi oldu.

Ancak böyle güzel haberleri kendisine vermeyi en çok isteyebileceğim kişiyi, sevgili oğlum Eren’i Temmuz ayında yitirdim. Hayatımın her alanında olduğu gibi kitabın içinde de gizli ya da açık olarak pek çok yerde Eren’e ait izler ve işaretler vardır. Örneğin Toplumunuzu Nasıl İstersiniz yazısında “Değişik konulardaki görüş ve fikirlerinden sıklıkla yararlanma ayrıcalığına sahip olduğum bir genç”ten söz ederken Eren’i kastetmiş ve yazıda adını vermesem de bana anlattığı gözlemlerini konuyu anlatırken kullanmıştım. Bu nedenle kaynakçaya onun yazdığı yazıları da koymuştum. Kitaptaki yazılardan bazılarını onunla eşzamanlı olarak yazmıştık. Yani Başka Dergisi’nin üzüntü, öfke, şüphe ve bilinçdışı konulu sayılarında Eren’in de kendi bakış açısıyla yazdığı yazılar vardı. Ben yitip gittikten sonra Eren’in yazdıklarımı okuyacağını ve beğeneceğini uman hayaller kurardım ve bu bana yazmak için büyük güç verirdi.

O nedenle huzurunuzda bu ödülü canımdan aziz oğlumun sevgili anısına ithaf etmeme müsaadenizi rica ediyorum. Eren’in anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum.

Ödüllerin verilmesi derneğin kuruluş yıldönümlerinde oluyor ve bu yıl İPD’nin 16. Kuruluş yıldönümü. Derneğin kurulmasında, yaşatılmasında ve geliştirilmesinde emeği olan herkesi kutluyorum. Zorlu bir çevirinin üstesinden gelerek çok kıymetli bir eseri Türkçe psikanaliz kitaplığına kazandırarak çeviri alanında ödül alan sevgili arkadaşım Nilüfer Erdem’i de kutlarım.

Tüm katılanlara ve konuşmacılara verimli ve keyifli bir kongre dilerim.

Gerekçe: Psikanalize değerli bir katkı

İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü’ne “Ruhsallığın Merkezine Seyahat”in değer görülmesini şu gerekçeyle açıkladı:

Hâlen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olan Türkay Demir “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabında ruhsallığın değişik öğe ve görünümlerini ele almış; keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilinçdışı, ben ve öteki, rüya ve gerçek gibi kavram çiftlerini de bu yolculuğun uğrak noktaları olarak incelemiştir. Psikanalitik bakışın hakim olduğu yazılarında felsefi ve toplumbilimsel öğelere de rastlanılması, bunun da ötesinde, yazarın aktardıklarını sadece bir araştırma nesnesi olarak görmeyip, içine samimiyet ve cesaretle kendisini de katmış olması bu yapıtın özgünlüğünü ve derinliğini oluşturmaktadır. Türkay Demir bu kitabıyla psikanalitik yazıların üretilebilmesinde ve psikanalitik bakış açısının tanıtılıp yaygınlaştırılmasında psikanalize değerli bir katkıda bulunmuştur.