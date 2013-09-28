Tutku, şüphe, öfke, aşk, utanç... Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz?

Prof. Dr. Türkay Demir’in Ruhsallığın Merkezine Seyahat adlı kitabı Bağlam yayıncılık tarafından yayımlandı. Adı büyük hayalperest Jules Verne’in ünlü romanı Arzın Merkezine Seyahat’ten esinlenerek konan kitapta seyahat, insanın iç dünyasında gerçekleştiriliyor. Keder, tutku, şüphe, öfke, aşk, utanç ve suçluluk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilinçdışı, ben ve öteki, rüya ve gerçek gibi kavramların ele alındığı yazılar seyahatin duraklarından bazılarını oluşturuyor. Yazarına göre bu seyahatin nihai hedefi kendisi; dolayısıyla seyyah da dikkatini hedeften çok sürece verme eğiliminde olmuş.

Prof. Dr. Türkay Demir, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bu anabilim dalının başkanlığını sürdürüyor. Kitabın içeriği yazarın temel ilgi alanları konusunda net bir fikir veriyor. Kitaptaki metinlerin büyük kısmında psikanalitik bakış hâkim olmakla birlikte, örneğin “Ruhun Dalgalanmaları, Cevher ve Araz” gibi bazı yazılarda felsefi yaklaşım öne çıkıyor. “Toplumunuzu Nasıl İstersiniz?” başlıklı yazıda ise toplumbilimsel düşünüş yazıya yön veriyor.

Türkay Demir yazılarında konu kadar üslubu da önemsediğini belirtiyor ve yazım şeklini şöyle tarif ediyor:

“Yazılarda kendi zihnimin işleyiş şeklini yansıtmaya çalıştım. Bu demektir ki (ruhsallıkla ilgili) bir konuyu anlayıp öğrenme çabamda bilimsel ya da genel olarak bilgiye ilişkin metinlerin hemen yanında kendi duygularımın, sezgilerimin ve kişisel öykümün de önemli bir yeri vardır. Ayrıca edebiyatı da üstün bir öğrenme ve anlama biçimi olarak bunlardan ayırmam. Dolayısıyla bilimsel terminolojiyi kullanarak başladığım bir yazı, duygulara ve anılara bağlı olarak yön değiştirebilir ve pekala bir anlatıya ya da öyküye dönüşebilir. Böyle bir düşünme ve yazma biçimini ruhsallığı anlama çabası için uygun ve verimli buluyorum.”

Prof. Türkay Demir'in, "Ruhsallığın Merkezine Seyahat"ten önce "Aşk ve Öbür Duygular" (2004) ile "Canavar ve Kurbanı" (2006) adlı kitapları Okuyanus Yayınevi tarafından yayımlandı. Deli Öyküler (2002), Suçlu Öyküler (2003), Erotik Öyküler (2003), Kahramanlar Kitabı (2004) ve İstanbul'da Kan Var derlemelerinde Türkay Demir'in öyküleri basıldı.