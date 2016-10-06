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Dünya

Protestolar sonuç verdi; Polonya hükümeti kürtaj yasağında geri adım attı

Binlerce kadının kürtajı tamamen yasaklayan yasa tasarısına karşı sokaklara döküldüğü Polonya'da hükümet geri adım attı

06 Ekim 2016 03:45

Polonyalı milletvekilleri, ülke genelinde büyük protestolara sebep olan ve kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını reddetti. Tasarının tamamen mi rafa kalkacağı yoksa düzenlemeler mi yapılacağı, alt mecliste gerçekleştirilecek oylamanın ardından belli olacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını değerlendiren Polonya Parlamentosu’ndaki Adalet ve İnsan Hakları Komitesi, ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı protestoların ardından milletvekillerine tasarıya destek vermemeleri çağrısında bulunmuştu.

Hastalık ve tecavüz de dahil olmak üzere herhangi bir istisnai durumda bile kürtaj hakkını ortadan kaldıran yasa tasarısına karşı onbinlerce kadının katıldığı eylemler gerçekleştirilmişti. Yasa tasarısına karşı çıkan kadınlar ülke genelinde sendikaların da desteğiyle genel greve giderken; pazartesi günü Varşova’da düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 30 bin protestocu tamamen siyah giyinmiş ve karar aleyhine pankartlar açarak, “Misyonerleri değil doktorları istiyoruz” sloganları atmıştı.

​Sağlık ve Yüksek Eğitim Bakanı Jaroslaw Gowin, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kadınların eylemlerinin ‘düşünmelerine sebep olduğunu ve utancı öğrettiğini’ söyledi. Liberal Parti Milletvekili ve eski Başbakan Ewa Kopacz da iki hafta önce yasa tasarısını Adalet ve İnsan Hakları Komitesi’ne sunan iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekillerinin korktuğunu savundu. Kopacz, “Protesto için sokaklara çıkan kadınlardan korktukları için geri çekildiler” dedi.
 

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