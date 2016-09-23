Polonya kürtajı tamamen yasakladı!

Polonya parlamentosunda yapılan oylamayla kürtaj tamamen yasaklandı. Kürtajın yasaklanması gündeme geldiğinde binlerce kadın sokaklara dökülmüştü. Eylemlerin oylamanın ardından devam etmesi bekleniyor

Polonya’nın resmi haber ajansı PAP’a göre, kürtaj, parlamentoda yapılan oylamayla tamamen yasaklandı. Parlamentoda 173 hayır oyuna karşı 230 milletvekili kürtajın yasaklanmasından yana oy kullandı. 15 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasaya göre hastalık ve tecavüz gibi durumlarda dahi kürtaja izin verilmeyecek.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Anna Milczanowska, kadınların yürüttüğü kürtaj tartışmasını çarpıtarak parlamentonun kabul ettiği yasayı desteklediğini belirtti ve “Ben Down sendromlu bir çocuğun annesiyim. Sizi temin ederim bu herkesin sandığı gibi acı bir şey değil. Çocuğumu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkede kürtaja annenin hayatının tehlikede olması, tecavüz sonucu hamilelik ve ceninde anormallikler olması durumunda izin veriliyordu. Doğum kontrol ilaçları ise ancak reçete ile satılıyor. Ülkede eczanelerde satılmasına izin verilen ‘ertesi gün hapları’ dahi kilisenin sert tepkisine neden olmuştu.

Kararın onaylanmasının ardından yüzlerce kişi başkent Varşova’da yasayı protesto etmek için sokağa çıktı.