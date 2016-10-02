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Dünya

Polonya'da kadınlar kürtaj hakları için greve gidiyor

Kürtaj hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik devlet politikalarına karşı bir süredir mücadele eden kadın örgütleri ve kadın çalışanlar yarın greve gidiyor

02 Ekim 2016 18:38

Polonya'da kürtaj hakkı için mücadele eden kadın örgütleri ve kadın çalışanlar yarın ülke genelinde greve gidiyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Polonya'da zaten kısıtlı olan kürtaj hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik devlet politikalarına karşı bir süredir mücadele eden kadın örgütleri ve kadın çalışanlar yarın ülke genelinde greve gidiyor.

Çoğunluğu Katolik olan Polonya’da kadın çalışanlar zaten sınırlı olan kürtaj yasalarının daha da kısıtlanmasına karşı mücadele veriyor.  

Ülkede mevcut yasalara göre kürtaj; tecavüz ve fetüsün hayatının tehlikede olması durumlar haricinde yasak. Bu istisnaların dahi ortadan kaldırılması için yasal düzenlemenin önerildiği Polonya’da kadınlar yasaları çiğnediği koşulda beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Hükümet bu konuda yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor.

Bu duruma karşı yarın grev yapacak olan kadınların 60 kentte sokaklara çıkması bekleniyor. 

Eylemin çağrı metninde; “Siyah protesto Polonya’da kadınların hayatta kalma ve sağlık hakkını savunmak için düzenleniyor. Bizler; güvenilir bir cinsellik eğitimi, doğum ve etkili tüp yöntemleri talep ediyoruz. Katı kürtaj yasalarına karşıyız” denildi.

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