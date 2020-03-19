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Koronavirüs

Prof. Yeldan ekonomik önlem paketini değerlendirdi: Kaynak şüpheli, kriz görünüyor

Prof. Erinç Yeldan, alınan ekonomik önlemlerin muhtemelen işe yaramayacağını ifade etti

19 Mart 2020 09:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Koronavirüs'e karşı önlem paketini değerlendiren Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Erinç Yeldan, başta konaklama ve SGK primlerine gelen vergi ötelemeler olmak üzere sağlanacak 100 milyar liralık kaynağın, büyük sorunları olan ekonomiye bir merhem olmayacağını dile getirdi. Yedan, indirilen ve ötelenen vergi indirimi, cari dengesizlik, düşük faiz ve Merkez Bankası’nın erkenden kullanılan kârı ve ihtiyat akçesi göz önüne alındığında paketin kaynağının da şüpheli hale geldiğini kaydetti.

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