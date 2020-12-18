Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada üniversiteler için 'fuhuş evleri' dediği konuşmanın kayıtları istendi

Küçükmece Cumhuriyet Başsavcılığı, tepkiye çeken sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun, bir TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmasının kayıtlarını istedi.

Başsavcılık konuşmayı inceledikten sonra, içeriğinde hukuki olarak suç unsuru olup olmadığını değerlendirecek. Bu aşamada suç unsuru tespit edilirse soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak.

Prof. Sofuoğlu’nun bir TV kanalındaki programda yaptığı konuşma incelendikten sonra içeriğinde hukuki olarak suça konu bir unsur olup olmadığı değerlendirilecek. Bu aşamadan sonra suç unsuru tespit edilirse Prof. Sofuoğlu’nun toplumda büyük tepkiye neden olan sözleriyle ilgili soruşturma yürütülecek. Savcılığın değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Prof. Sofuoğlu’nun ifadesine başvurabileceği kaydedildi. (DHA)

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