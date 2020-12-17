Ebubekir Sofuoğlu kimdir, sözlerine kim, nasıl tepki gösterdi?

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle "gerekli işlemlerin başlatılacağı" açıklandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Sofuoğlu'nun Akit TV'de dün akşam katıldığı programda yaptığı bazı yorumlar tepki çekti.

Sofuoğlu, 27 yıldır üniversitelerde görev yaptığını belirterek, Türkiye'de üniversitelilerin yerleştiği yerlerin "Nişantaşı'na döndüğünü" ve neredeyse "fuhuş evleri" halini aldığını söyledi.

Programda kendisine yönelik "genelleme yapılmaması ve sözlerinin ağır olduğu" uyarısı üzerine ise Sofuoğlu, "Gördüğüm var, istisna değil. Gelin gezdireyim o zaman ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz" yanıtını verdi.

Sofuoğlu'na yönelik ilk etapta sosyal medyada başlayan tepkiler, daha sonra siyasilerin açıklamalarına da yansıdı.

#ebubekirsofuoğlu, Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konular başlığında ikinci sıraya yükseldi.

Kimden, hangi tepkiler geldi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajda, üniversitelerin araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezleri olduğunu yazdı.

Altun, "Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar, Sofuoğlu ve benzeri öğretim üyelerinin derslerine girmeyen öğrencileri kutladığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Sofuoğlu'nun açıklamalarını kınadığını belirterek, Sakarya Üniversitesi'ni "adli ve idari anlamda göreve davet ettiğini" söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sofuoğlu'nun derhal görevden alınması çağrısı yaptı.

Sofuoğlu kimdir?

52 yaşındaki Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını İstanbul Ünversitesi'nde, doktora çalışmalarını da Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı.

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yeniden yapılanma süreçleri ve ıslahatlarla ilgili çalışmalar yapıyor.

Sofuoğlu, daha önce de bazı açıklamalarıyla tepki toplamış ve tartışma yaratmıştı.

Sofuoğlu, 2018 yılındaki bir açıklamasında Google'ı kullanan ve ilk icat edenin Sultan Abdülhamit olduğunu söylemişti.

Temmuz 2019'da ilahiyat fakültelerinde görev yapan meslektaşlarını eleştirmiş ve ilahiyat öğretim üyelerini "deist, ateist, hadis düşmanı ve Kuran düşmanı" olarak nitelendirmişti.

Sofuoğlu, Ayasofya'nın cami olarak Müslümanlar için yeniden ibadete açılması sürecinde ikonaların kapatılmaması halinde bu yapının "fahişenin sergilendiği ilk cami" olacağını öne sürmüştü.

Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını savunan akademisyenler arasında yer alıyor.

Daha önceki bazı açıklamalarında hem sözleşmeyi hem de sözleşmeye destek veren muhafazakar kadın örgütlerini sert dille eleştirmişti.

Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne destek verenleri, "Feminazi ve Feminist Pislikler" olarak tanımlamıştı.