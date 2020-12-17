YÖK Başkanı Saraç'tan üniversiteler için "fuhuş evleri" diyen Prof. Sofuoğlu'na tepki: Asla kabul edilemez

Ne olmuştu?
Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı.
Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” karşılığını vermişti. Sofuoğlu ise bunun üzerine “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” demişti.
Sofuoğlu’nun sözleri kamuoyunda da kısa sürede tepki çekmişti.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.
Rektör Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.