YÖK Başkanı Saraç'tan üniversiteler için "fuhuş evleri" diyen Prof. Sofuoğlu'na tepki: Asla kabul edilemez

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteler için "fuhuş evleri" diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında yaptığı açıklamada, " Bilindiği üzere akademisyenlerle ilgili disiplin işlemleri kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilmekte ve yürütülebilmektedir. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

Twitter hesabından, Akit TV yayınında üniversiteler için "fuhuş evleri" diyen Prof. Sofuoğlu'na tepki gösteren Saraç, "Akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz" dedi.

Saraç'ın açıklaması şöyle: