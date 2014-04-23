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Prof. Oran: 1915 açıklaması takdire şayan, evet ama katiyen yetmez

Baskın Oran: Ermeniler 1. Dünya Savaşı’nda Müslüman Osmanlı vatandaşları gibi ölmediler. Müslümanları düşman öldürdü, Ermenileri ise kendi devletleri, yani Osmanlı

23 Nisan 2014 20:40

"Ermenilerden özür diliyoruz" kampanyasının kurucularından ve Azınlık raporunun yazarlarından siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Türkiye tarihi için bir ilk niteliği taşıyan ve “tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul eden 1915 açıklamasını değerlendirdi. Açıklamayı “takdire şayan” bulan, ancak "Katiyen yetmez" diyen Prof. Oran, metinde kullanılan bazı ifadeleri sıralayarak eleştirdi ve “Bu iyi şeyi yaparken resmi ideolojiden hiç ayrılmıyor” görüşünü dile getirdi.

Prof. Baskın Oran’ın T24’e yaptığı açıklama şöyle:

Yurt içinde devamlı ipleri geren bir Başbakan’ın bu acı konu üzerinde yaraları hafifletici bir konuşma yapmış olması takdire şayandır. 1915 mağdurlarının torunlarına başsağlığı diliyor. Yalnız bu iyi şeyi yaparken resmi ideolojiden hiç ayrılmıyor.

Başbakan 3 temel şey söyledi:

1 1915’te Ermeniler Osmanlı vatandaşları gibi öldüler.

2. Ortak Tarih Komisyonu kurduk…

3. “Arşivleri açtık” dedi…

Bu konuları incelersek;

Ermeniler 1. Dünya Savaşı’nda Müslüman Osmanlı vatandaşları gibi ölmediler. Müslümanları düşman öldürdü, Ermenileri ise kendi devletleri, yani Osmanlı. Böyle mukayese yapılamaz. Yapılırsa taziyenin etkisi de ortadan kalkar.

İkincisi; Ortak Tarih Komisyonu 2009’da Zürih’te imzalanan protokollerin bir maddesiydi. Ermenistan Parlamentosu bu protokolleri onadı. Türkiye çöpe attı. Üstelik bu Ortak Tarih Komisyonu meselesi Ermenistanlıların verdiği büyük ödündü. Neden? Çünkü bu resmen “mukatele” (karşılıklı katliam) demek. Türkiye “Önce Ermeniler bizi öldürdü” derdi, sonra baktı ki bütün dünya gülüyor, “mukatele” demeye başladı.

Yahu, mukatele olur mu? Çoğunluğun azınlığa katliam yaptığı çoktur ama azınlığın çoğunluğa katliam yaptığı nerede görülmüş?

Ermeniler bir Müslüman ummanında bir katreden ibaret. Birkaç bin tanesi dışında ki onlar da çete halinde dağlarda, tamamı silahsız, kadın, ihtiyar, çocuk.

Dolayısıyla “mukatele” demek, dünya kamuoyuyla alay etmektir. Eğer tarih komisyonu diyeceksen, onun bir maddesini oluşturduğu protokolleri çöp sepetinden alıp devreye sokmak gerekir.

Üçüncüsü; arşivleri temizlediler. Ayrıca, arşivlerin esası Genelkurmay’da.

Tüm bu söylediklerimi Türkiye hariç bütün dünya biliyor. Onun içindir ki, Türkiye’ye  “dünyanın en büyük devekuşu” diyorlar.

Yine de Sayın Başbakan’ın bu taziyede bulunmuş olması, özellikle de yaptığı bunca olumsuzluklar dikkate alındığında,  sevindirici. Netice olarak, “Evet ama katiyen yetmez.”

 

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