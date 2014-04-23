Erdoğan'ın 1915 açıklamasını dünya basını nasıl gördü?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle, Başbakan düzeyinde Ermenilere taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan taziye mesajı bir ilk olması sebebiyle dünya basınında da yankı buldu. AFP ajansı 1915 olaylarının 99'uncu yıldönümünden bir gün önce yayınlanan taziye mesajını, "Bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerine yaptığı ilk açık yorum" olarak verdi.

Associated press ajansı, Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği mesajın 9 ayrı dilde yayınlandığını dünyaya duyurdu. Ajansın haberinde, "Başbakan, Türkiye'nin şiddetle reddettiği 'soykırım' ifadesini kullanmadı, bunun yerine 'tehcir' dedi ve bunun gayr-ı insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti" denildi.

Reuters'ın haberinde de "Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına taziyelerini sundu" denildi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un internet sitesinde haber, "Erdoğan Ermeni soykırımını tanımıyor ancak ailelere taziyelerini gönderiyor" başlığıyla verildi.

'Siyasi bir deprem'

Fransız Le Parisien gazetesi ise Erdoğan'ın açıklamasını "Bu Türkiye'de siyasi bir deprem. Başbakan Erdoğan, 1915'te öldürülen Ermenilerin torunlarına, resmi olarak Türkiye'nin taziyelerini sundu. Bu ülke tarihinde bir ilk" dedi. Gazete, internet sitesindeki haberinde Başbakan'ın yazılı bir açıklama yaparak 1915-1917 yılları arasında yaşanan dramla ilgili olarak ilk defa açıkça görüş bildirdiğini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına, Başbakanlık tarafından yazılı olarak yayınlanan mesajda, "Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır" dedi.

Daha önce her 24 Nisan'da Beyaz Saray'dan gelecek Ermeni mesajının içeriğini merak eden Ankara, bu kez ABD Başkanı'nı beklemeden, kendi mesajını yayınladı. Başkan Obama'nın "med yegern" yani "büyük kırım" olarak adlandırdığı 1915 olaylarından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan ise, yayınladığı mesajda Ermeniler yaşadıklarını "tehcir" olarak nitelendirdi.