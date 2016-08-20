Prof. Noam Chomsky'den Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki

Prof. Noam Chomsky, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasını protesto eden bir açıklama yaptı.

Chomsky, yaşananları "son haftalarda Türkiye'de yaşanan birçok tehlikeli, kaygı verici durumun devamı" olarak nitelendirdi.

Aslı Erdoğan, ‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddiasıyla suçlanıyordu. Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan polis baskını ile 16 Ağustos’ta gözaltına alınan Aslı Erdoğan, dün tutuklandı.