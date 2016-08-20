T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Noam Chomsky'den Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki

"Yaşananlar Türkiye'de yaşanan birçok tehlikeli, kaygı verici durumun devamı"

20 Ağustos 2016 13:05

Işıl Öz

Prof. Noam Chomsky, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasını protesto eden bir açıklama yaptı. 

Chomsky, yaşananları "son haftalarda Türkiye'de yaşanan birçok tehlikeli, kaygı verici durumun devamı" olarak nitelendirdi.

Aslı Erdoğan, ‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddiasıyla suçlanıyordu. Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan polis baskını ile 16 Ağustos’ta gözaltına alınan Aslı Erdoğan, dün tutuklandı.

ETİKETLER

Noam ChomskytepkiAslı ErdoğanÖzgür Gündemtepki

İlgili Haberler

Aslı Erdoğan’ın avukatı: Yazıları nedeniyle tutuklandı, gerekçe gösterilmedi!

Cihat Duman: Cezaevi koşulları hayati tehlike oluşturabilir

Yazar Aslı Erdoğan tutuklandı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı, edebiyatçı Aslı Erdoğan savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24