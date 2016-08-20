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BBC Türkçe

Yazar Aslı Erdoğan tutuklandı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı, edebiyatçı Aslı Erdoğan savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Ağustos 2016 01:31

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı, edebiyatçı Aslı Erdoğan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanması ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Erdoğan, savcılık ifadesinin alınmasından sonra tutuklama istemiyle 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Erdoğan'a 'örgüt propagandası yapmak', 'örgüt üyesi olmak' ve 'halkı kışkırtmak' suçlamaları yöneltildiği belirtiliyor.

Erdoğan hakkında tutuklama kararı verildi.

Dosyada gizlilik kararı bulunuyor.

Erdoğan'ın yayınlanmış yedi kitabı bulunuyor. Bu kitaplar şunlar: 'Taş Bina ve Diğerleri', 'Bir Kez Daha', 'Bir Delinin Güncesi', 'Hayatın Sessizliğinde', 'Kırmızı Pelerinli Kent', 'Mucizevi Mandarin', 'Kabul Adam'. Yazarın kitapları farklı dillere çevrildi.

Erdoğan, Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri hakkında çıkartılan gözaltı kararı kapsamında 17 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya gözaltında bulunuyor.

Gazete hakkında geçici olarak kapatma kararı verilmişti.

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