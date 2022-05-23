Prof. Mehmet Ceyhan'dan "maymun çiçeği" açıklaması: Türkiye'de yayılma riski var mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pek çok ülkede görülmeye başlanan maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de yayılım riski olmadığını söyledi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Ceyhan, maymun çiçeğinin yeni bir hastalık olmadığını ve birçok hayvanın çiçek hastalığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Domuz çiçeği, sığır çiçeği, maymun çiçeği var. Tüm bu ‘çiçek’ hastalıkları birbirlerine akraba. İnsanlarda çiçek hastalığı dünyada en son 1977’de, Türkiye’de 1957’de görüldü ve sonrasında aşılama kaldırıldı. Oysa çiçek hastalığı hayvanlar arasında devam ediyor ve hayvandan insana bulaşabiliyor. Virüs daha çok tropik hayvan (çoğunlukla Afrika’da bulunan türler) besleyenler ile hayvanat bahçelerinde çalışanlarda görülüyor. Öldürücü değil. Genellikle kişinin ellerinde ya da vücudun belli yerlerinde döküntüler oluyor, 2-4 hafta arasında da iyileşme görülüyor. İnsandan insana bulaşması ise çok nadir. COVID-19 gibi havadan bulaşmıyor, temas olması şart! Dolayısıyla Türkiye’de böyle bir hayvan (maymun, domuz, kemirgen) popülasyonu olmadığı için bir tehlike de söz konusu değil! Yayılım riski yok.”

Prof. Dr. Ceyhan, dünyada 42 yıldır uygulanmayan çiçek aşısının bu vakalarda etkili olduğunun altını çizdi.

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