Sağlık Bakanı Koca'dan "Maymun Çiçeği" virüsü açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada görülmeye başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Kamuoyu müsterih olmalı" diyen Koca, "Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

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