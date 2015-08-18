Prof. Kaboğlu: Davutoğlu hükümeti kurma görevini hemen iade etmeli, aksi anayasanın 11. maddesini ihlal!

Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, MHP ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladıktan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hükümeti kurma görevini “hemen iade etmesi gerektiğini” söyledi. Kaboğlu, “Davutoğlu, Bahçeli’yle görüşmesi sonrasında konutuna gitmek yerine, hemen bugün Cumhurbaşkanı’na gitmeli ve görevi iade etmeliydi” dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Kaboğlu, Davutoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada sarf ettiği “MYK (AKP Merkez Yürütme Kurulu) ve Cumhurbaşkanı ile istişareden sonra gerekirse hükümeti kurma görevini iade edeceğim” ifadesini değerlendirdi. Kaboğlu, “Davutoğlu hükümeti kurma görevini hemen iade etmeliydi. Bahçeli’yle görüşmesi ardından, birlikte hükümet kurma olasılığı ortadan kalkınca kendi konutuna gitmek yerine görevi iade için Cumhurbaşkanı’na gitmesi gerekirdi, hemen bugün” dedi.

Prof. Kaboğlu, MHP’nin tutumunun görüşmeden önce açık olduğunu hatırlatarak Davutoğlu’nun, CHP’yle görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ardından görevi iade edebileceğini söyledi. “Ama son şans, denilerek bugün bir görüşme daha yapıldı” diyen Kaboğlu, Davutoğlu’nun hükümeti kurma görevini iade etmemesi hakkında “Bu tavrın nedeni açıklanmalı” dedi.

‘Görevin iade edilmemesi

anayasanın 11. maddesini ihlal’

Kaboğlu, T24’ün “Hükümeti kurma yetkisinin bugün iade edilmemesi durumunda bir yaptırımın doğup doğmayacağı” sorusu üzerine, “Bu konuda bir ceza kanunu yok. Bu parlamenter rejimin niteliğinden çıkan bir sonuçtur, Başbakan anayasaya saygı ilkesini ihlal etmiş olur” ifadesini kullandı ve anayasanın 11. maddesine işaret etti. Kaboğlu, Davutoğlu’nun, hükümeti kurma yetkisini iade etmemesi durumunda “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” ifadesini içeren 11. maddeyi ihlal edeceğini savundu.

Kaboğlu, “Bu konuda bir ceza kanunu olmadığını ancak anayasanın ihlal edildiğini söylüyorsunuz, bu durumda neler olabilir” sorusu üzerine sözlerine özetle şöyle devam etti:

“Kuşkusuz anayasayı ihlal söz konusu. Ve ihlal aslında bir suç ama bunun açıkça bir karşılığının öngörülmesi gerekiyor. Başbakan görevini bugün değil, iki gün sonra iade ederse bunun cezasını vermek zor. ‘Bu anayasaya aykırı oldu’ denilen her davranış, cezai yaptırımla karşılanır diye bir kural yok. Parlamento bir soru önergesi verebilir, birileri suç duyurusunda bulunabilir. Ancak bütün bunlar olmaması gereken yorumlar. Çünkü olması gereken görevin iade edilmesi.”