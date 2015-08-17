"CHP'nin koalisyon seçeneği kalmadı denilemez, bırakın ona CHP karar versin, 45 günlük süre dolmadı"

Hükümeti kurma görevini iade etip etmeyeceğinin sorulduğu 13 Ağustos'ta “CHP tüm seçenekleri denedi” diyen ve MHP'yle bugün yaptığı görüşmenin ardından "Görevi gerekirse iade edeceğim" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, "Bırakın da ona CHP karar versin. 45 günlük süre bitmedi. Başkaları adına karar vermiş oluyor adeta. 45 günlük sürenin bir an önce, başka kimseyle muhatap olunmadan tüketilmesi için adeta bir çaba var" dedi.

CNN Türk ana haberde Nevşin Mengü'ye konuşan Murat Yetkin şunları söyledi:

Başbakan "CHP'nin hiçbir seçeneği kalmadı" dedi. Bırakın da ona CHP karar versin. 45 günlük süre bitmedi. Başkaları adına karar vermiş oluyor adeta. 45 günlük sürenin bir an önce, başka kimseyle muhatap olunmadan tüketilmesi için adeta bir çaba var. Öyle bir zamana yayıldı ki zaten... Bir aydan fazla seçimden sonra geciktirildi.

Uygulamalar var geçmişte. O zamanın Cumhurbaşkanı Demirel, Erbakan bir kez kuramadı, bir daha vermeyeyim dememiş. 45 günlük süre dolduğu halde yeniden Mesut Yılmaz’a vermiş, Mesut Yılmaz kurmuş hükümeti. Ben görmüyorsam, öyle bir ihtimal yok denemez. Sayın Cumhurbaşkanı “fiilen yönetim sistemi değişmiştir, buna göre bana bir anayasa çıkarın” dedi. 7 Haziran seçimleri hükümet çoğunluğu dahi hükümeti, anayasa çoğunluğu üreteceğini düşünebilmek için çok geçerli nedenlerin olması lazım. Düne kadar seçim isteyen Devlet Bahçeli’nin karşı çıkmasının nedeni, son günlerdeki ortamdır. Bu ortamda seçime nasıl gideceğiz? Neyi istişare edecek Sayın Davutoğlu, bilmiyorum. Nasıl olsa MHP, HDP’nin oy vereceği bir şeye vermez. Azınlık hükümeti kurup gittiği yere kadar gideyim mi diyorlar. Meclis kulislerinde pompalanan iki seçenek vardı, bunlar bitti. Sonsuz yeni zaman kazanma çabası var ortada.