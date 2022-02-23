ENAG'ın yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a vergi incelemesi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine yönelik vergi incelemesi başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulusoy "ENAG’a saldırı yetmedi, şimdi de vergi incelemesi yoluyla geldiler... Buyrun! Vergi incelemesi Veysel Ulusoy adına gelmiştir. ENAG’dan bu yana bu ikincisi" ifadelerini kullandı.

"Halkımızı fiyat gelişmeleri konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz"

Vergi incelemesiyle ilgili olarak Anka Haber Ajansı'na konuşan Veysel Ulusoy, şunları söyledi:

"Vergi incelemesi, adıma, ENAG’ın enflasyon sunumu ile gelmeye başladı. Bu ikinci inceleme. Gelen yazı üzerine biz de gerekli belgeleri denetim birimine sunduk. Soruşturmalardan bir sonuç elde edilemeyince, sanırım sürece böyle devam etmeye karar verdiler, Maliye Bakanlığı’nın karar vericileri. Devletin kuvvetini arkasına alıp kişisel tatmin amaçlı bu incelemeler, en çok da devletin kendisine zarar vermektedir. Kin ile devlet yönetilemeyeceğini artık anlamalıyız. ENAG olarak da halkımızı fiyat gelişmeleri konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz."

TÜİK suç duyurusunda bulunmuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ENAG'a yönelik "TÜİK'i itibarsızlaştırmak" suçlamasıyla suç duyurusnda bulunmuştu.

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ENAG Nedir?

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ve açılımı "Enflasyon Araştırma Grubu" olan ENAG, her ay, aylık ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını TÜİK'le aynı gün açıklıyor. Kurumun başında ise ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy bulunuyor.



