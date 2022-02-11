TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu

ENAG üyelerinin adres bilgilerinin İstanbul'da olması nedeniyle dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve Başsavcılık TÜİK'in vermiş olduğu şikayet dilekçesini inceleyerek, TÜİK'i haklı buldu.

"Cezanın ödenmemesi durumunda hakkınızda kamu davası açılacak" İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturması Bürosu tarafından 17 Ocak 2022'de Ulusoy'a gönderilen "Ön Ödeme Önerisi" belgesinde, "Yukarıda yazılı suçu işlediğinize dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşıldığından, bu suça temas eden adli para cezası ile soruşturma gideri olmak üzere toplam tutarı ödemeniz durumunda hakkınızda bu suçtan kamu davası açılmayacak, ancak cezanın ödenmemesi durumunda hakkınızda kamu davası açılacak" ifadeleri yer aldı.

Ulusoy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göndermiş olduğu adli para cezası ve soruşturma gideri masrafını ödeyerek, işlediği suçu kabul etmiş oldu ve hakkında kamu davası açılmasından kurtuldu.

Söz konusu TÜİK Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında "İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler" hükmü yer alıyor.