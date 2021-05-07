TÜİK, ENAG hakkında suç duyurusunda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Elvan, "TÜİK tarihinde ilk defa bir grup hakkında suç duyurusunda bulundu" dedi.

Bakan Elvan, dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Elvan, “Kesinlikle TÜİK’in rakamlarla oynaması, yüzde 30-40’lık bir enflasyon söz konusu değil” dedi.

Elvan, “Tarihte ilk defa TÜİK, bu grup (Enflasyon Araştırma Grubu-ENAG) ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu grubun amacı TÜİK’i itibarsızlaştırmak” dedi.

ENAG'dan açıklama

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında olduğu ENAG, Eylül 2020 tarihinden bu yana enflasyon hesaplaması yapıyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

TÜİK 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 14,60 olarak açıklarken, ENAG oranı yüzde 36,72 bulmuştu.

Ayşenur Arslan Medya Mahallesi programında Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile bu konu hakkında yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Arslan, Ulusoy'un suç duyurusuna güldüğünü ancak amacın 'gözdağı' olduğunu söylediğini aktardı.