Prof. Dr. Ünal: Hastaneler tıklım tıklım, Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verileri irdeleyerek, “Yüzde 0.6’sı dışarıda öldü diyelim. Şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıklım tıklım. Her gün bizi arıyorlar” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Habertürk yayınında konuşan Ünal, hastanelerdeki yoğunluğa işaret ettiği konuşmasında, “Ne diyor Tabipler Odası Başkanı ve ben katılıyorum buna: Bir ildeki sayı bile Sağlık Bakanlığı’nın verdiği sayıların civarındadır ya da yüksektir, diyor. Resmi veriler üzerinden konuşacağım. Sağlık Bakanlığı 17-23 Ağustos haftası durumu özetleyen bir rapor yayınladı. Son derece güzel. Bu rapora göre Türkiye’de 260 bin hasta çıkmış, bu hastaların 137 bini hastaneye yatırılmış. Yüzde 97.7’si taburcu edilmiş. Hastanede kalan yüzde 2.3. Ölüm oranımız yüzde 2.36. Sağlık Bakanlığı’nın tespiti. Yani hastanede kalandan daha fazla hasta ölmüş. Yüzde 0.6’sı dışarıda öldü diyelim. Şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıklım tıklım. Her gün bizi arıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın verilerinin güvenilirliğinin azaldığını söyleyen Ünal, “Yoğun bakımınızda yer var mı hasta getirebilir miyiz, sizin hastanenizde yer var mı, özel hastaneden arıyorlar hocam şu hastaneden bize yoğun bakım hastasını 112 kapımıza bıraktı. Neden? Covid hastası alacaklarmış. Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı’nın kendi verileri üzerinden gittiğimiz zaman da olay hakikaten korkunç boyutta, Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı. Bizim hastanemizde son iki gün içinde beş tane öğretim üyesi Covid-19 oldu. Geçen hafta içerisinde 5 tane doktor öldü” dedi.

Sağlık Bakanlığı 28 Ağustos (dün) günü açıkladığı verilerle 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 1517 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Türkiye’nin farklı illerinden Tabip Odaları, bir süredir sadece kendi şehirlerindeki ölüm oranlarının bile ülke genelinde açıklanan ölüm oranlarına yakın olduğunu belirtiyor. Son olarak İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir” demişti.

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