Diyarbakır Tabip Odası: Bugün sadece 15 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınına ilişkin tablonun ağır olduğu illerden biri olan Diyarbakır'da hastanede yer bulabilmek için günde 45 kişinin aradığını açıklayan İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu'na yanıt veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü "mevcut tablo ilimiz için sürdürülebilir durumdadır" dedi.

Diyarbakır Tabip Odası ise Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı verilerin üstünde bir sayı belirterek “Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız Covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü'nün "Diyarbakır il genelinde tüm hastanelerimizdeki klinik yatak ve yoğun bakım yatak sayıları göz önünde bulundurulduğunda mevcut tablo ilimiz açısından sürdürülebilir durumdadır"açıklamasına atfen de "Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.