Prof. Dr. Pala'dan Sağlık Bakanı'na: Salgın yönetimiyle ilgili karar ve uygulamalarınız güveni azaltıp, tedirginliği artırıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın dördüncü doz aşı kararı ve randevularını birkaç saat içinde geri çekmesini eleştirdi. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı yaptı.

Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fahrettin Bey, salgın yönetimiyle ilgili karar ve uygulamalarınız güveni azaltıp, tedirginliği artırıyor. Aşıyla ilgili kararları "ülkelere giriş" kabullerine göre değil, bilimsel bilgiye dayalı olarak vermeniz gerektiğini 1kez daha anımsatmak istiyorum. Artık istifa etseniz..." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Sağlık Bakanlığı, 4. doz aşı için tanımladığı randevu sistemini birkaç saat içinde iptal etti