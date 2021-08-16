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Koronavirüs

Prof. Dr. Pala'dan Sağlık Bakanı'na: Salgın yönetimiyle ilgili karar ve uygulamalarınız güveni azaltıp, tedirginliği artırıyor

"Artık istifa etseniz"

Fahrettin Koca

16 Ağustos 2021 14:08

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın dördüncü doz aşı kararı ve randevularını birkaç saat içinde geri çekmesini eleştirdi. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı yaptı. 

Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fahrettin Bey, salgın yönetimiyle ilgili karar ve uygulamalarınız güveni azaltıp, tedirginliği artırıyor. Aşıyla ilgili kararları "ülkelere giriş" kabullerine göre değil, bilimsel bilgiye dayalı olarak vermeniz gerektiğini 1kez daha anımsatmak istiyorum. Artık istifa etseniz..." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Fahrettin Koca'dan 4. doz aşı açıklaması

TIKLAYIN | Sağlık Bakanlığı, 4. doz aşı için tanımladığı randevu sistemini birkaç saat içinde iptal etti

 

Fahrettin KocaProf. Dr. Kayıhan PalaTTBKoronavirüsdördüncü dozaşı
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