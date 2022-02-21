Prof. Dr. Özgenç'ten AKP'li Kurtulmuş'a: Türkiye’nin bugün borca batık bir durumda olduğunu benden daha iyi bilmektesiniz

AKP hükûmetlerinde terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'a yönelik kaleme aldığı açık mektupta, "Türkiye’nin bugün borca batık bir durumda olduğunu benden daha iyi bilmektesiniz.Türkiye’nin dış borç gerçeği karşısında yaptığınız açıklamaların da “maslahat” icabı olduğunu düşünmekteyim" düşüncesini dile getirdi.

Özgenç, açık mektubunu Twitter hesabından paylaştı. Özgenç mektubunda şunları kaydetti:

"Numan Bey, sizinle tanışıklığım İstanbul Üniversitesi’ndeki asistanlık sürecinde başlamıştır. Benim için, siyasetçi kimliğinizden ziyade İstanbul Üniversitesi’ndeki mesai arkadaşlığımız dönemimdeki samimiyetiniz ve akademisyen kimliğiniz önem taşımaktadır. Siyasete girmiş olmanız, gerçekleri görmezlikten gelmenizi ve topluma gerçeklerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi vermenizi gerektirmez.

Türkiye’nin bugün borca batık bir durumda olduğunu benden daha iyi bilmektesiniz. Türkiye’nin, altından kalkılamayacak miktarlara baliğ olmuş olan bir dış borcunu borçla döndürmeye çalıştığını size hatırlatmama gerek bulunmamaktadır. Borcu borçla ödemeye çalışmanın faiz yükünü katladığını size hatırlatmamın, benim bakımımdan bir hadsizlik oluşturduğunun bilincindeyim.

Toplum kesimleri tarafından her geçen gün daha fazla hissedilen ve hissedilecek olan bu dış borç çıkmazının ağırlığının Diyanet’le iç içe olan siyasetiniz sayesinde bugün “tolere” edilmesi sizi yanıltmasın.

Malum “28 Şubat” sürecinde, aralarında eşinizin de bulunduğu, sadece başı örtülü olduğu için Anayasal düzen bakımından “tehlikeli” addedilerek İstanbul Üniversitesi’nden ihraç edilenlerle ilgili YÖK Disiplin Kurulu kararlarının altında, “maslahat” icabı olarak (!), “değerli” hocanız Sabahattin Zaim ile Ramazan Evren’in imzalarının bulunduğunu hatırlatmak isterim.

Türkiye’nin dış borç gerçeği karşısında yaptığınız açıklamaların da “maslahat” icabı olduğunu düşünmekteyim. Selam, gördüğü gerçekler doğrultusunda davranışlarını yönlendirenler üzerine olsun!"

Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diyerek önemsediği dile getirilen, TCK'nın mimarlarından Özgenç 2016 yılında SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun danışmanı olarak yönetimde yer aldı. Hükümete karşı eleştiriler yöneltti.

Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ve daha sonrasında özür dileyen Prof. Dr. İzzet Özgenç, 'seçimlerin ertelenmesi' çıkarımı yapılmasının yanlış olduğunu söylemişti. Özgenç 9 Şubat’ta yaptığı paylaşımda , "Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir.” demişti.

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