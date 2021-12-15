OHAL açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. İzzet Özgenç: Anayasa'ya göre seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesi mümkündür

'Toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiği' açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten bu kez seçimlere ilişkin açıklama geldi. Özgenç, açıklamasının, 'milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erteleneceği' yönünde değerlendirilmesine karşı çıktı.

'Seçim ertelemesi' çıkarımlarının yanlış ve hukuki olarak temelsiz olduğunu belirten Özgenç, seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenebileceğini, ilgili kararın da cumhurbaşkanında değil mecliste olduğunu ifade etti.

Özgenç'in, Anayasa'nın 78. maddesini kaynak göstererek attığı mesaj şöyle:

"14 Aralık günü ağır ekonomik bunalım bağlamında yapmış bulunduğum açıklamaların, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi amacına matuf olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu istihraç ve tevillerin gerçeklikle bir ilgisi olmadığı gibi, hukuki temeli de bulunmamaktadır.

Şöyle ki, Anayasa'ya göre sadece savaş sebebiyle seçimlerin ertelenmesi mümkündür. Bunun için de Cumhurbaşkanının değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar vermesi gerekir."

TIKLAYIN - Numan Kurtulmuş'tan "ekonomik OHAL" iddialarına yanıt: Hiç kimsenin aklından bu geçmesin

TIKLAYIN - ‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Özgenç özür diledi