Numan Kurtulmuş'tan "ekonomik OHAL" iddialarına yanıt: Hiç kimsenin aklından bu geçmesin

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "ağır ekonomik bunalım" gerekçesiyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözlerini "Ekonomik OHAL iddiaları, saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin" diye değerlendirdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kimsenin aklından geçmesin"

Özgenç'in bahsettiği Olağanüstü Hal durumunun söz konusu bile olmadığını belirten Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" dedi.

Ne olmuştu?

AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç: Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir