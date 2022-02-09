Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha önce özür dilediği çıkışını yineledi: OHAL kaçınılmaz olabilir

AKP hükûmetlerinde terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha önce yaptığı, "Olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir" çıkışını yineledi.

Özgenç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum. Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diyerek önemsediği dile getirilen, TCK'nın mimarlarından Özgenç 2016 yılında SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun danışmanı olarak yönetimde yer aldı. Hükümete karşı eleştiriler yöneltti.

Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ve daha sonrasında özür dileyen Prof. Dr. İzzet Özgenç, 'seçimlerin ertelenmesi' çıkarımı yapılmasının yanlış olduğunu söylemişti.

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