Prof. Dr. Müftüoğlu: İnsanların yürüyerek, ceylanların koşarak, balıkların da yüzerek egzersiz yapmalarının daha faydalı olacağına inananlardanım

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında okurlarına egzersiz tavsiyelerinde bulundu. "Ben, insanların yürüyerek, ceylanların koşarak, balıkların da yüzerek egzersiz yapmalarının daha faydalı olacağına inananlardanım" diyen Müftüoğlu, ". Uzun süreli koşular, bedeni paslandıran, bizi daha erken yaşlandıran serbest radikallerin üretimini de arttırabiliyor" dedi.

Müftüoğlu, koşmayı değil yürümeyi tercih etmesinin sebebini şöyle açıkladı:

"Uzun süreli koşmanın böbrek üstü bezlerimizi aktive ederek stres hormonu kortizolün salgılanmasını arttırabileceği biliniyor. Örneğin, maraton koşucularında ciddi kortizol patlamalarının yaşandığı net ve açık olarak gösterildi. Koşunun bedene verebileceği hasar sadece kortizol yükünü arttırmakla da kalmıyor. Uzun süreli koşular, bedeni paslandıran, bizi daha erken yaşlandıran serbest radikallerin üretimini de arttırabiliyor."

"Aklınızda olsun, koşmayan birinin de günlük serbest radikal üretim miktarı 1 kilodan fazla" diyen Müftüoğlu, şu önerilere bulundu:

"Eğer illaki koşmak istiyorsanız uzun süreli koşmalar yerine kaslarınızı zorlayabilen yüksek yoğunluklu, kısa süreli koşuları deneyin. Bu tür egzersizler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız da 'yüksek yoğunluklu interval egzersizler' konusunda daha çok bilgilenmeye gayret edin."

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