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Sağlık

Prof.Dr. Müftüoğlu, Ahmet Hakan'ın "Allah belanı versin" dediği zerdeçalı yazdı: İade-i itibar etmek bize düştü

03 Şubat 2020 08:58

Hürriyet yazarı Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, köşe komşusu Ahmet Hakan'ın, "Allah belanı versin" dediği zerdeçalı yazdı. "Bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona 'iade-i itibar' etmek bize düştü" diyen Müftüoğlu, zerdeçalın faydalarını sıraladı.

"GRİP-nezle karışımı bir kış enfeksiyonu ile 'yorgan döşek yatağa düşen' Ahmet Hakan, bizim pek beğenip sık sık köşemize konuk ettiğimiz Uzak Doğulu harika baharat zerdeçala saydırmış da saydırmış Yok rengi, yok kokusu, yok şusu, yok busu, demediğini bırakmamış!" diyen Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Sevgili Ahmet, önce geçmiş olsun. Evet, haklısın, zerdeçal bana göre de öyle 'bal-börek' bir lezzet değil. Değdiği her bir yeri 'sapsarı' yaptığı da doğru. Ama şu kesin: O, müthiş bir sağlık pınarı. Çok güçlü bir doğal eczane. Bulunmaz bir bitkisel mucize. Hakkında en çok bilimsel çalışma yapılan, en çok makale yazılan harika bir şifahane! Zerdeçal için daha önce yazdıklarımın özeti aşağıda."

"Bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona 'iade-i itibar' etmek bize düştü" diyen Müftüoğlu, şu başlıkları sıraladı:

Varan 1... Kasere kalkan

Varan 2... Hafızaya destek

Varan 3... Romatizmaya fren

Varan 4... Bağışıklığa takviye

Varan 5... Damarlara koruma

TIKLAYIN - Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir şey demiyorum

Prof. Dr. Müftüoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın

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