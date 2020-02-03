Prof.Dr. Müftüoğlu, Ahmet Hakan'ın "Allah belanı versin" dediği zerdeçalı yazdı: İade-i itibar etmek bize düştü

Hürriyet yazarı Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, köşe komşusu Ahmet Hakan'ın, "Allah belanı versin" dediği zerdeçalı yazdı. "Bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona 'iade-i itibar' etmek bize düştü" diyen Müftüoğlu, zerdeçalın faydalarını sıraladı.

"GRİP-nezle karışımı bir kış enfeksiyonu ile 'yorgan döşek yatağa düşen' Ahmet Hakan, bizim pek beğenip sık sık köşemize konuk ettiğimiz Uzak Doğulu harika baharat zerdeçala saydırmış da saydırmış Yok rengi, yok kokusu, yok şusu, yok busu, demediğini bırakmamış!" diyen Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Sevgili Ahmet, önce geçmiş olsun. Evet, haklısın, zerdeçal bana göre de öyle 'bal-börek' bir lezzet değil. Değdiği her bir yeri 'sapsarı' yaptığı da doğru. Ama şu kesin: O, müthiş bir sağlık pınarı. Çok güçlü bir doğal eczane. Bulunmaz bir bitkisel mucize. Hakkında en çok bilimsel çalışma yapılan, en çok makale yazılan harika bir şifahane! Zerdeçal için daha önce yazdıklarımın özeti aşağıda."

"Bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona 'iade-i itibar' etmek bize düştü" diyen Müftüoğlu, şu başlıkları sıraladı: