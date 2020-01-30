Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir şey demiyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, üst solunum yolu enfeksiyonu yaşadığından beri çevresindeki herkesin kendisine ‘zerdeçal’ önerisinde bulunduğunu yazdı.

Hakan, "Sanki memlekette ahtapotun kolları gibi her tarafa yayılmış bir zerdeçal lobisi var. 'Ihlamur' diyorum, hemen yapıştırıyorlar: 'Aman üstüne zerdeçal.' 'Azıcık bal' diyorum, anında geliyor öneri: 'Zerdeçalı unutma.' Tadı berbat, kokusu nahoş, görünüşü bir şeye benzemeyen, içine bulaştığı her şeyi içilmez ve yenilmez kılan şu zerdeçaldan öyle bezdim ki." düşüncelerini dile getirdi.

Hakan, "Diyete girip de 'Allah belanı versin brokoli' diye isyan eden hafif kilolu arkadaşım gibi ben de 'Allah belanı versin zerdeçal' diyorum, başka da bir şey demiyorum."

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