Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüyor; önümüzdeki günlerde kanser ameliyatlarını daha çok yapacağız

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü günden bugüne yatarak tedavi gören ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının giderek düştüğünü belirterek “Önümüzdeki günlerde, acil ameliyatlar olan kanser ameliyatlarını daha çok yapacağız. Halkın sağlığı bir bütün, yalnız korona hastası yok" dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, pandemi mücadelesinde gelinen süreci “Yeni normal” olarak değerlendiren Cinel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalığın yayılma dönemi vardı, o dönemden sonra kısıtlılıklar dönemine geçtik, ardından ivmenin aşağı doğru döndüğünü gördük, şimdi üçüncü dönem yani ‘yeni normal’ diye tanımlayabileceğimiz kısıtlılıkların açılmaya başladığı en kritik döneme giriyoruz. Tedbirler yavaş yavaş gevşetilecek, gevşeltildiği dönemde olası ikinci ve üçüncü dalgaların daha az şiddetli olabilmesi için sosyal mesafeye bir dönem daha uymalıyız. İkincisi maske ve doğru maske kullanımına, üçüncüsü de el hijyenine dikkat etmeliyiz. Dördüncüsü de önümüzdeki dönem çok sağlıklı beslenip dinç olmamız, stresten uzak olmamız gereken bir dönem. Bu yaz, ‘rejim yapalım, kilo verelim, daha güzel görünelim’ dönemi değil. Bu yaz sağlıklı beslenmeye, stresten uzak kalmaya, fiziksel egzersiz yapmaya ve dinlenmeye özen göstermeliyiz.

Pandeminin bitmediği, aşı ve antiviral ilacın henüz bulunmadığı ve tüm ülkelere tedarik edilmediği sürece çok dikkatli olmamız gerekmekte.”

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