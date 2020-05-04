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Türkiye'de Koronavirüs | 64 kişi daha hayatını kaybetti; 1614 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 3 bin 461'e, vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi

04 Mayıs 2020 18:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1614 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 127 bin 659'a toplam ölü sayısı 3 bin 461'e yükseldi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısını arasındaki farkın artmaya devam ettiğini belirten Fahrettin Koca, "Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

 

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