Prof. Dr. İlber Ortaylı: Bizim millet lügat çevirmeyi de bilmiyor

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı 'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda "Türkçeyi herkes kendi öğrenecek ve geliştirecek. Bizim millet lügat çevirmeyi de bilmiyor" dedi.

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aksaray Valiliği ve KOP İdaresi iş birliği ile düzenlenen, 'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı'na konuk oldu.

Gençlerle buluşan Ortaylı, arkeolojik kazıları, gezileri ve tarih eğitiminin yazarlık için çok önemli olduğunu söyledi. Yazabilmek için ortam değişmesi gerektiğini ve yeni olan dünyayı tanımak gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:



"Yazarlık için bu gibi kamplar çok faydalı bir girişim. Bunların sayılarının artırarak devam edilmesi ve yayılması gerekir. Türkçeyi herkes kendi öğrenecek ve geliştirecek. Bizim millet lügat çevirmeyi de bilmiyor. Yazarlık için gezmek çok önemli, gezeceksiniz. Görmek, bir şeyi karşılaştırmak bile insanı çok açar. Bu yapılması gereken bir şey. Türkiye bunu yapmamış" (DHA)

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