Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan pandemi isyanı: Cama konuşmaktan bıktım

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği 'Topkapı Talks' serisinin ilk konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı'nın "Pandemi dönemi boyunca cama konuşmaktan bıktım, öğrencileri kanlı canlı görmek istiyorum" demesi üzerine söyleşi, pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze gerçekleştirildi.

Topkapı Talks söyleşisinin ilk konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Pandemi dönemi boyunca cama konuşmaktan bıktım, öğrencileri kanlı canlı görmek istiyorum" diyerek, söyleşinin pandemi kurallarına uygun bir biçimde yüz yüze olmasını istedi. İlber Ortaylı söyleşisinin canlı olacağını duyan öğrenciler ise aylar sonra pandemide ilk kez gerçekleşecek etkinlik katılımı için heyecanla kayıt yaptırdılar. Pandemi sebebiyle belirli sayıda öğrenci salona alınırken, diğer öğrenciler etkinliğe üniversitenin Youtube sayfası üzerinden katıldı. Pandemi çekincesine rağmen, öğrencilerle buluşan İlber Ortaylı, zaman zaman esprili uslubu ile salonda kahkahaların yükselmesine sebep oldu

Söyleşi sonrasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin yaklaşık 300 yıllık Kazlıçeşme Kampüsü hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu kampüsün tarihi çok eskidir. Yıllar önce bir tanıdığım burada Yaşlılar Evi’nde kalırken ziyaret etmiştim, üniversite kampüsü olması büyük kazanım olmuş, çok etkilendim" dedi.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide "Geç Osmanlı Fikir Akımları" ele alındı. Pandemi öncesi derslere ek olarak gezerek öğrenme yöntemi ile sürdürdüğü Birleşmiş Kentler Okulu ve Siyaset Akademisi gibi programları ile bilinen Dr. Dalaman, "Pandemi dönemi bizi maalesef yaşayarak öğrenme deneyiminden uzakta bıraktı. Tarih ve Güvenlik Bilimleri Yüksek Lisans öğrencilerine "Türkiye’de Fikir Akımları ve Siyasi Olaylar" dersini online olarak yapıyoruz. Öğrenciler de çok ilgili. Kaynak olarak kullandığımız kitapları yazan tarihçi ve siyaset bilimcilerin bir kısmı günümüzün önemli akademisyenleri. Onları derse ek olarak online platformda öğrencilerle sohbete çağırmaya karar verdim. Öğrenciler bu fikre bayıldılar. Haftalık düzenleyeceğimiz Topkapı Sohbetleri yani Topkapı Talks böyle doğdu. İlber Hoca’nın ilk konuşmacı olması, onunla canlı konuşmak bizi de heyecanlandırdı. Ben de bazı öğrencilerimi maskeli ve uzaktan da olsa görme imkanı buldum" diye konuştu.

Topkapı Talks kapsamında her hafta bir sosyal bilimci konuk edilerek, Türkiye'deki düşünce akımları ve siyasi olaylar işlenecek.